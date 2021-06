Al via le giornate ecologiche: pulizia spiaggia e installazione di cartelli contro abbandono rifiuti

TORRE SAN GENNARO - Appuntamento con le "giornate ecologiche" nelle marire a sud di Brindisi. L'Organizzazione di volontariato "Eterea, l'Albero della Vita" di San Pietro Vernotico ha organizzato una serie di incontri finalizzati alla pulizia degli arenili nelle marine di competenza dei comuni di Torchiarolo e San Pietro Vernotico e alla sensibilizzazione contro l'abbandono dei rifiuti.

La prima giornata si svolgerà domani, domenica 6 giugno, con ritrovo alle ore 16:30 in piazza Garibaldi, presso Torre San Gennaro, marina di Torchiarolo, per la pulizia delle spiagge "Rotonda" e "Presepe". Sarà allestito un gazebo per la distribuzione gratuita di sacchi e guanti, per la raccolta di rifiuti con esposizione di materiale di sensibilizzazione sull'economia circolare (Riduzione, Riutilizzo e Riciclaggio di Rifiuti). Sarà esposta una compostiera artigianale creata con materiale di riuso.

Ci si può registrare all'evento tramite mail all'indirizzo: eterea.lalberodellavita@gmail.com. A fine evento, previa autorizzazione, saranno installati dei cartelli di sensibilizzazione contro l'abbandono dei rifiuti.

Il prossimo evento sarà nella località di Campo di Mare, marina di San Pietro Vernotico, con data da destinarsi. "Tuteliamo l'ambiente e gli innumerevoli animali che lo popolano".