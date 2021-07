Xylella, aggiornamenti di ricerca: incontro pubblico a Mesagne

MESAGNE - Il comune di Mesagne unitamente all’ordine dei dottori agronomi e del collegio dei periti agrari sta organizzando, per la giornata di martedì (20 luglio), un incontro pubblico dal titolo: Epidemia di Xylella Fastidiosa: aggiornamenti di ricerca.

L’incontro si terrà presso l’auditorium del Castello di Mesagne domani, 20 luglio, con inizio alle ore 18.30 ed è un appuntamento di particolare importanza per il settore olivicolo oleario pugliese.

Sarà caratterizzato dalla presenza del sindaco di Mesagne (Antonio Matarrelli), del pesidente dell’Ordine dei dottori Agronomi (Alessandro Colucci) e del presidente del Collegio dei Periti Agrari (Vincenza Musa).

Il relatori sono il professor Franco Nigro, docente di patologia vegetale presso l’Università di Bari e il dottor Domenico Volpe con dottorato di ricerca in agronomia mediterranea. Il professor Nigro illustrerà gli sviluppi che la ricerca scientifica ha avuto in relazione all’epidemia di Xylella, mentre il dottor Volpe affronterà la tematica dei reimpianti di oliveto dal punto di vista economico.

Appare evidente l’importanza della portata dell’incontro, avendo i crismi accademici, perché l’obiettivo principale che si propone è quello di affrontare la grave epidemia in modo scientifico evitando agli imbonitori di lucrare sullo stato di necessità e sulla credulità di molti agricoltori.