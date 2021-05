"Puliamo il quartiere La Rosa": cittadini in strada contro il degrado

Iniziativa organizzata da un'associazione civica per mercoledì 2 giugno alle ore 9,00 in piazza dei Pini

L’Associazione Culturale Ricreativa Sportiva “Quartiere La Rosa” organizza e promuove per mercoledì 2 giugno una giornata dedicata alla pulizia del quartiere. Il raduno è fissato alle ore 9,00 in piazza dei Pini. All'evento parteciperanno il sindaco Riccardo Rossi ed alcuni suoi assessori, oltre a 40 volontari che si divideranno in squadre, dislocate su tutto il quartiere, mentre Ecotecnica allestirà uno stand per la consegna di sacchetti, rastrelli e palette e provvederà allo smaltimento della stessa.

L'iniziativa è promossa per sensibilizzare i cittadini del quartiere, grandi e piccini a rispettare l’ambiente, ad evitare l’abbandono selvaggio dei rifiuti ed avere cura del luogo in cui si vive. “Chiaramente - dice il presidente Antonio Longo - per noi, è una speranza, affinché gli organi preposti possano vedere che non siamo un quartiere dormitorio, e che la gente vuole vivere il proprio quartiere a 360°. Cercheremo di sollecitare la presenza di alcune associazioni con cui siamo in contatto, e cercheremo visibilità anche sui mass media, soprattutto per esporre le serie problematiche che affliggono il quartiere, ed alle quali vorremmo porre rimedio”.