Settimana europea della sostenibilità: iniziative al Parco delle dune costiere

OSTUNI - La Giunta Esecutiva del Parco ed il Direttore Ing. Arch. Angela Milone comunicano che il Parco aderisce con grande entusiasmo, anche quest’anno, alla settimana Europea della sostenibilità che si svolgerà dal 16 al 22 settembre 2020 avente come titolo “Emissioni zero, mobilità per tutti” allo scopo di contribuire all’ambizioso obiettivo di diventare “carbon neutral” entro il 2050.

Giunta e Direttore si ritengono molto soddisfatti perché, il Parco Naturale Regionale delle Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo, rappresenta un buon esempio di mobilità sostenibile e di diffusione di buone pratiche, risultando essere tra i principali protagonisti del settore della sostenibilità, grazie alle modalità con cui lo stesso si apre alle visite dei tanti fruitori, mediante passeggiate a piedi, in bicicletta o con moto elettriche.

Per la specifica occasione assieme alla Cooperativa Serapia, che ha sede c/o il centro visite del Parco denominato Albergabici si è pensato di incrementare le usuali passeggiate in bicicletta con il programma denominato: “Scopri il Parco Dune in bici percorrendo la via dell’olio”. Durante le visite guidate ci sarà la possibilità di degustazioni di oli tra i sentieri del Parco favorendo lo stretto connubio tra sostenibilità ed eno-gastronomia locale, allo scopo di far apprezzare ai visitatori le bellezze in esso presenti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli eventi saranno due al giorno, uno alle ore 11 e uno alle ore 17, dal 16 al 22 settembre compreso, con partenza dal Centro Visite del Parco, facendo presente che ad essi possono partecipare i più piccolini, ma anche i più maturi, disponendo il Parco anche di biciclette con pedalata assistita. L’inaugurazione della settimana della sostenibilità avverrà c/o il centro visita il 16 settembre alle ore 10.45.