Cleanup Nazionale Plastic Free 2022: i volontari impegnati a Carovigno

CAROVIGNO - Oltre 300 appuntamenti da nord a sud, durante il weekend del 9 e del 10 aprile l’associazione Plastic Free è impegnata in tutt’Italia con iniziative di pulizia di spiagge, parchi, fiumi e città. Anche Specchiolla, marina di Carovigno, sarà presente nel calendario nazionale Il 9 e il 10 aprile si svolgerà la quarta edizione del Cleanup Nazionale Plastic Free con ben 310

appuntamenti in tutto il territorio italiano. L’ultima edizione del 26 settembre 2021 aveva registrato 271 appuntamenti e 243mila e 721 chilogrammi di plastica e rifiuti rimossi dall’ambiente.

Quest’anno l’obiettivo è fissato a 300mila chilogrammi, possibile anche grazie al supporto mediatico di University Network, al supporto di tanti partner e di tutta la community Plastic Free. Anche la città Carovigno, grazie all’organizzazione del referente locale Luigi Antelmi, alla collaborazione dell’associazione "Amici di Specchiolla" e al supporto della pescheria e cucina con vista “Dentromare”, parteciperà con entusiamo all’iniziativa, con un appuntamento a Specchiolla in viale Tamerici, nei pressi del porticciolo sabato 9 aprile alle ore 15:30.

Ogni anno, 12 milioni di tonnellate di plastica raggiungono i mari di tutto il mondo, l’equivalente di un camion di rifiuti ogni minuto, e un milione e mezzo di animali, prevalentemente marini, muoiono a causa della plastica. L’inquinamento da plastica è ormai

un problema che non possiamo più ignorare. Da oltre 2 anni, l’associazione Plastic Free è impegnata in questa tematica e forte della sua rete di referenti e canali social, ogni anno organizza due eventi nazionali, dove in ogni regione prendono piede diversi appuntamenti di pulizia del territorio.

“il pianeta è l’ambiente in cui viviamo, preservarlo significa preservare se stessi – ha dichiarato Luigi Antelmi referente Plastic Free -, il mio invito a partecipare è rivolto soprattutto ai genitori con i propri bambini, il loro entusiasmo e la loro sensibilità saranno il nostro futuro”. “Anche noi associazione amici di Specchiolla aderiremo all'iniziativa Plastic!Free – dichiara Luigia Menga presidente dell’associazione “Amici di Specchiolla” - per la pulizia delle nostre spiagge: partiremo dal ristorante il Timone arriveremo al ristorante "Dentromare". Come funziona? La partecipazione è completamente gratuita, basterà cliccare su questo link e aderire gratuitamente. Una volta registrato cosa devo fare? Presentarsi all’appuntamento, nel luogo e all’orario stabilito, munito di guanti da giardinaggio o di pinza telescopica. Per info: Luigi 3272043672.