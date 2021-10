Trekking Urbano 2021, Ceglie Messapica tra gli itinerari più suggestivi d'Italia

CEGLIE MESSAPICA - Anche quest’anno Ceglie Messapica è tra le 76 città italiane, con Comune capofila Siena, ad aver aderito alla 18esima giornata nazionale del "Trekking Urbano" in programma domenica 31 ottobre, con partenza alle ore 9:30 da Piazza Sant'Antonio.

"L'edizione 2021 - spiega l'assessore alla mobilità sostenibile, Antonello Laveneziana - propone un tema intrigante e coinvolgente che ha permesso alla nostra citta di ideare un percorso intitolato 'Una sana follia, il valore ambientale, dei giardini e degli orti, nel borgo antico'. La 'follia' non è legata solo a personaggi o a fatti accaduti ma, come nel nostro caso, ad una visionaria idea di connubio tra l’urbano e l’extraurbano. Il nostro borgo antico, imbiancato a calce e arroccato su uno dei colli a confine tra Murgia e Salento, custodisce al suo interno gli 'orti urbani' come piccoli polmoni che danno respiro alla pietra e ai monumenti. Sì, una sana follia, quella dei nostri avi, che hanno immaginato e costruito giardini legati al vicinato, con agrumeti e piante ornamentali. Racconteremo storie e fatti che descrivono e raccontano il nostro territorio e percorreremo le viuzze del centro storico, soffermandoci e scoprendo questi gioielli ancora visibili, il verde della natura che contrasta col bianco latte della pietra imbiancata.

Cosa è il Trekking Urbano?

E’ un nuovo modo di fare turismo, meno strutturato e lontano dai circuiti più conosciuti. Un turismo sostenibile e “ vagabonding”, più libero e ricco di sorprese che privilegia gli angoli più nascosti e meno noti delle città d’arte italiane. Sviluppa un turismo sostenibile e rispettoso della qualità della vita dei residenti ed allo stesso tempo, agli stessi ed al turista consente di vivere in maniera partecipata un’esperienza di viaggio unica, coniugando la possibilità di immergersi nell’arte e nella natura, facendo sport.