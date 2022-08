Pums, al via la consultazione pubblica del piano della mobilità sostenibile

BRINDISI - È stata avviata la fase di consultazione per la procedura di Valutazione Ambientale Strategica, relativa al Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile del Comune di Brindisi. Le Linee di Indirizzo ed il documento di Rapporto Preliminare Ambientale sono state adottate con delibera di giunta il 29 luglio scorso. Il Rapporto Preliminare Ambientale è depositato presso la sede del Comune al Settore “Lavori e Opere Pubbliche – Trasporti” e al Settore “Ecologia e Ambiente”, in via Casimiro. Inoltre è stato pubblicato sul sito web istituzionale dell’ente.

Chiunque può prendere visione del documento e presentare le proprie osservazioni. Possono anche essere forniti nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi da inviare in forma scritta e corredati dai dati identificativi del mittente, entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno successivo a quello di pubblicazione a mezzo pec all’indirizzo ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it, indicando nell’oggetto “Procedura di consultazione Vas Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (Pums) del Comune di Brindisi”.