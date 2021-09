Bimbimbici 2021, a Francavilla l'iniziativa a favore della mobilità sicura per i bambini

FRANCAVILLA FONTANA - L’amministrazione comunale ha aderito all’iniziativa “Bimbimbici”, la manifestazione promossa dalla Fiab (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) che promuove dal 4 al 10 ottobre la mobilità sostenibile tra i giovani e i giovanissimi. Il filo conduttore delle iniziative di Francavilla Fontana sarà lo spostamento quotidiano casa-scuola e viceversa in un’ottica di sostenibilità ambientale.

“Con l'adesione a questo evento – spiega l’assessore alla Mobilità Sostenibile Sergio Tatarano – proviamo a concentrare la nostra attenzione sui percorsi casa-scuola con l'obiettivo di trasformarli da momenti di caos per la città in occasioni di crescita per bambine e bambini, perché il tragitto fino a scuola è quello che crea l'eccitazione per il giorno nuovo, per l'incontro con la classe, per la scoperta del mondo. Chiediamo alla cittadinanza di suggerire proposte che, insieme a quelle che abbiamo in cantiere, spingano le famiglie a muoversi in modo ecosostenibile.”

Prima dell’inizio della pandemia, era stato avviato con successo il progetto pedibus anche grazie al coinvolgimento delle associazioni del territorio. A distanza di due anni da questa esperienza, in un contesto caratterizzato dalla riapertura delle scuole, l’amministrazione comunale ha inteso dare impulso alla creazione di nuove forme di partecipazione orientate al ripensamento del tragitto casa-scuola. Per questa ragione è stato avviato un avviso pubblico rivolto agli enti del terzo settore per avanzare proposte innovative capaci di implementare la qualità dello spostamento urbano per raggiungere gli istituti scolastici. Le proposte dovranno pervenire entro il prossimo 27 settembre. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito istituzionale.