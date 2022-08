Settimana Europea della Mobilità Sostenibile: al via le proposte di enti e associazioni

FRANCAVILLA FONTANA - L'amministrazione comunale ha aderito alla "Settimana Europea della Mobilità Sostenibile" (Sems) che si svolgerà in contemporanea in tutti i Paesi dell’Ue dal 16 al 22 settembre. La Commissione Europea in questa edizione ha scelto di sottolineare l’importanza di una maggiore sinergia tra cittadinanza, associazioni, imprese e Enti per aumentare la consapevolezza verso la mobilità sostenibile e per promuovere un cambiamento degli stili di vita. Il tema scelto è: Better Connections, Cambia E Vai!

La "Settimana Europea della Mobilità Sostenibile", che dal 2018 è divenuta un appuntamento fisso del calendario francavillese, è una preziosa occasione per scoprire novità e confrontarsi sul tema della mobilità alternativa. L’amministrazione comunale ha inteso coinvolgere attivamente la cittadinanza nell’organizzazione della manifestazione aprendo il calendario della Sems alle proposte che associazioni, enti e semplici cittadini faranno pervenire entro il prossimo 15 agosto al protocollo del Comune. L’avviso pubblico e tutti i dettagli con le modalità di adesione sono disponibili sul sito internet istituzionale.