Ostuni più vivibile e accogliente: approvate le linee di indirizzo del Pums

Avviato l'iter per la redazione del piano urbano di mobilità sostenibile nella Città Bianca

OSTUNI - La giunta comunale ha approvato le linee di Indirizzo del Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile (Pums) chiudendo un’importante fase nella redazione del Piano. Si sposta di fatto lo sguardo dalla sola circolazione veicolare legata alla quotidianità, all’intero sistema di mobilità, lavorando al miglioramento dell’offerta, ma anche alla gestione della domanda, ricercando l’integrazione con gli assetti e sviluppi urbanistici e territoriali.

Le linee di indirizzo sintetizzano un approfondito quadro conoscitivo costruito in oltre un anno di lavoro coniugando le analisi dei dati derivanti dai piani sovraordinati e dai dati Istat e Asset con le criticità e proposte raccolte nelle diverse fasi partecipative aperte ai cittadini. Pongono in-fine gli obiettivi generali del Pums, declinati in strategie e azioni prioritarie, in coerenza con le linee guida regionali.

Avviare il Pums è stata una scelta che l’Amministrazione ha compiuto per immaginare un nuovo modello di città, integrando obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, rivolgendo lo sguardo verso nuovi scenari di sviluppo con un programma d’azione preciso, da costruire tassello dopo tassello. La metodologia partecipata con cui si è scelto di lavorare al Pums offre una opportunità per dialogare, confrontarsi e accrescere insieme la consapevolezza di un cambiamento necessario e già in corso: verso una Ostuni più sostenibile, vivibile, accessibile e, quindi, ancora più accogliente.

A breve, si avvierà la successiva fase di redazione del Pums ovvero l’individuazione degli Sce-nari di Piano con il proseguimento della fase partecipativa e di coinvolgimento con i cittadini, a partire dalla comunità scolastica, con particolare attenzione alla pedonalità che, insieme alla ci-clabilità (già approfondita nel Biciplan approvato) e al trasporto pubblico locale, rappresenta uno dei cardini su cui si imposta il Piano. Restano sempre aperti i canali di comunicazione per accogliere proposte e suggerimenti al con-tatto mail info@pumsostuni.it e al questionario sulle abitudini di mobilità al link https://bit.ly/2S2LxES