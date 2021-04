Progetto CicloBox, incentivare l'uso della bicicletta in città

È stato attivato un servizio on line d’indagine sull’uso delle due ruote a Brindisi per raccogliere proposte utili al potenziamento dei servizi

BRINDISI - È stato attivato un servizio on line d’indagine sull’uso della bici nella città di Brindisi. Quest’iniziativa è parte del progetto CicloBox ideato degli architetti Roberto Lapenna e Rosita Vinella e supportato dal laboratorio di innovazione urbana del Comune di Brindisi nell'ambito del progetto BrindisiSmartLab, finalizzato ad incentivare l’uso della bicicletta in città. La mobilità urbana è un tema complesso che intreccia differenti aspetti, dalla promozione all'utilizzo integrato dei vari mezzi di trasporto, alla pianificazione e la realizzazione di opere e strumenti utili per facilitarla.

Lo sviluppo della ciclabilità negli spostamenti urbani è ormai uno degli obiettivi principali di molte città, realtà dove si sono sviluppati progetti finalizzati principalmente a modificare le abitudini di mobilità dei cittadini attraverso una serie di azioni che evidenziano i vantaggi nell’uso della bici e misure che ne riducono gli ostacoli. La città di Brindisi si presta a questo cambiamento grazie al clima, alla dimensione ed al territorio pianeggiante, fattori che consentono, in teoria, di poter utilizzare la bici in città in modo diffuso.

La strategia progettuale del progetto CicloBox si basa su attività di promozione e comunicazione e una serie di interventi complementari alla realizzazione di piste ciclabili, in modo da favorire l’adozione di nuovi comportamenti da parte dei cittadini; per questo CicloBox, anche attraverso questo primo questionario, sta lavorando alla mappatura delle realtà brindisine connesse alla mobilità sostenibile ed alla creazione di un portale che permetta di organizzare una comunità di ciclisti, per promuovere insieme l'utilizzo della bici e raccogliere proposte utili al potenziamento dei servizi.

https://www.palazzoguerrieri.org/ciclobox/index.html