Trasporto scolastico green: in arrivo 472mila euro per Brindisi

BRINDISI - "Nel decreto Clima sono previste nuove risorse per il comune di Brindisi: 472mila per il trasporto scolastico eco-sostenibile". E' quanto annuncia Valentina Palmisano (deputata del Movimento Cinque Stelle, nella foto sotto) dopo la pubblicazione della graduatoria da parte del ministero della Transizione Ecologica. Si tratta di somme destinate ai Comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria sulla qualità dell'aria. Grazie a queste risorse potranno essere realizzate linee di trasporto scolastico con veicoli ibridi o elettrici, contribuendo così a mettere un freno all'inquinamento atmosferico nelle città.

"Questa iniziativa è stata fortemente voluta dal M5S durante il governo Conte II, all'interno di un decreto che ha investito in totale 255 milioni di euro in mobilità green. Il trasporto scolastico svolge un ruolo importante nel processo di transizione ecologica, anche per l'impatto che può avere in termini di educazione ambientale dei nostri studenti. Coniugare tutti questi elementi è quanto mai necessario, in questo momento, dove l’impegno comune dovrà essere quello - conclude Valentina Palmisano - di garantire un trasporto scolastico adeguato alle esigenze degli studenti, ma anche rispettoso dell’ambiente. E per Brindisi queste risorse possono essere un primo segnale per immaginare un futuro diverso nell'ottica di una città sempre più green".