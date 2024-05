Nuova iniziativa Fai: passeggiata naturalistica con concerto d’archi al tramonto

FASANO - "Camminare nella biodiversità" è la nuova iniziativa del Fondo per l’ambiente Italiano (Fai), sempre più impegnato in campagne di sensibilizzazione riguardo la crisi climatica, biodiversità, suolo, acqua, agricoltura e paesaggio.

Così nasce la collaborazione tra la delegazione Fai di Brindisi e la cooperativa Serapia che insieme organizzano una passeggiata naturalistica con concerto d’archi al tramonto al suggestivo Lago Forcatella, a Fasano.

Un’esperienza davvero unica da vivere nel paesaggio olivetato tra Savelletri e Torre Canne, dove gli olivi millenari e diverse piante mediterranee fanno da scenario al Lago di Forcatella, un impianto di affinamento delle acque reflue che produce e distribuisce in agricoltura circa 500 mila mc/anno di acque della migliore qualità, attraverso una rete di distribuzione irrigua, estesa circa 30 km. Il tutto senza disperdere acqua depurata in mare ma ricaricando indirettamente la falda fortemente salina contrastando la penetrazione di acqua di mare verso l’entroterra. Lago Forcatella è divenuto anche un ambiente ecologico interessante: qui vi sostano sovente i gabbiani e non è raro incontrare garzette, germani ed altri uccelli acquatici.

E, accompagnati dalla capodelegazione FAI Brindisi, la biologa Marialucrezia Colucci che guiderà una piacevole passeggiata alla scoperta di questo luogo inaspettato, seguendo le note di violini, viola e violoncello ci si immergerá in un’ atmosfera surreale letteralmente sull’acqua, dove i “Classici per caso”, quartetto d’archi tutto al femminile, allieteranno sulle composizioni di Bach, Mozart, Pachelbell e musiche della tradizione popolare. Sono assicurate atmosfere magiche ed emozioni uniche trasportati in un sogno in perfetta armonia con la natura.

Iniziativa con posti limitati. Inizio ore 17,30 presso il lago Forcatella in contrada San Domenico a Savelletri di Fasano.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui.