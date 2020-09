Brindisi: canile più green con la piantuazione di 45 nuove siepi

BRINDISI - È iniziata e si è conclusa oggi, lunedì 21 settembre 2020, la seconda fase della realizzazione del progetto Verde cuore della Lepa. Lega Protezione Animali di Brindisi con la piantumazione di 45 siepi Cupressocypariss laylandii nelle aree di sgambamento presenti nel Canile Comunale di Brindisi. Tale realizzazione è stata resa possibile grazie alle donazioni delle tante persone che hanno fortemente creduto e supportato il progetto, alla disponibilità del Comune di Brindisi ad accogliere la richiesta e della BrMultiservizi, gestore del canile, che si occuperà della manutenzione e cura degli alberi, 11 bellissimi Ficus Australis e delle siepi .

Ricordiamo che l'iniziativa è nata dal desiderio di soddisfare quei bisogni naturalmente mai dimenticati, dei tanti cani ospiti della struttura e in attesa di adozione. Le siepi avranno un’azione di frangivento e potrebbero inoltre divenire riparo per i cani più timidi e timorosi.

Continuate a credere in noi e alla possibilità di rendere il canile un luogo temporaneo migliore e più a misura dei nostri amici pelosi.

Ogni cambiamento, che sia una goccia o l'oceano, sarà possibile grazie alle vostre donazioni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Come donare: Codice IBAN IT43L0760115900000049415292 Codice BIC/SWIFT BPPIITRRXXX Intestato a LEGA PROTEZIONE ANIMALI CAUSALE: “VERDE CUORE”

Gallery