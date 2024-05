Oltre 20 incontri, dibattiti e laboratori: il bilancio della mostra Hortus Ostuni

OSTUNI - Oltre ogni più rosea aspettativa. Sono stati positivi i dati registrati da Hortus Ostuni nello scorso fine settimana durante la mostra-mercato animata da oltre 50 espositori provenienti da tutta Italia.

L'evento ha registrato oltre una ventina tra incontri–dibattito e laboratori, tavole rotonde e presentazioni di libri e altri momenti di aggregazione e dimostrazioni pratiche. I viali della villa comunale “Sandro Pertini” di Ostuni, frequentati da oltre 15mila visitatori, hanno dimostrato visibilmente il successo della mostra con la fattiva collaborazione del Comune e del Gal Alto Salento.

I tre temi principali di Hortus sono stati: volontà di salvaguardare il benessere del nostro territorio attraverso azioni concrete; l’inclusione sociale a tutti i livelli; valorizzazione del rapporto uomo–natura come condizione necessaria di sopravvivenza armoniosa, ma è sotto gli occhi di tutti che si è andati ben oltre pensando all’edizione clou, quella autunnale, che chiude i primi dieci anni di vita della mostra.

"La grandissima partecipazione dice che Hortus piace e piace ad un pubblico che si prenota già per il prossimo appuntamento – ha commentato Pierangelo Argentieri, presidente di Hortus Puglia –. Emerge la necessità di uno spazio di confronto, nel quale i temi legati al verde, inteso nella sua accezione più ampia e che va dal recupero degli spazi urbani al rapporto fra uomo e natura e più ampiamente all’aspetto culturale, coinvolge le istituzioni scolastiche di ogni ordine a grado, passando per l’Istituto agrario e l’Università. In questa edizione – ha proseguito – ci siamo ripromessi di rilanciare l’iniziativa dell’edizione autunnale che celebra i 10 anni pieni di Hortus, con diversi interventi, in cui soprattutto le politiche dedicate al verde diventeranno protagoniste. Si parlerà soprattutto delle buone pratiche e di tutto ciò che può far sì che si viva il nostro spazio, il nostro tempo ed il nostro paesaggio, innanzitutto noi Pugliesi, in una chiave rispettosa di tutto ciò che è anche patrimonio agrario e paesaggistico da una parte e spazi pubblici dall’altra, con il bisogno di comunità e di convivialità ad essi legati. La squadra di allarga – ha concluso Argentieri –, la comunità di Hortus è sempre più entusiasta e pronta ad affrontare la sfida della mostra autunnale".

Entusiasta l’arc. Angelo Pomes, sindaco della Città Bianca: "Hortus Ostuni dimostra l’importanza e il livello che il settore ha raggiunto nel nostro territorio – ha spiegato –. La villa comunale, che sarà presto oggetto di un progetto di riqualificazione, è il luogo ideale per ospitare questo genere di iniziative legate alla sostenibilità ambientale, alla valorizzazione del territorio e alla promozione di tante attività. Oltre alla grande partecipazione di pubblico ciò che mi rende più orgoglioso – ha osservato il sindaco della Città bianca – è il grande spirito di collaborazione tra amministrazione, associazioni e comunità che hanno reso l’evento un grande gioco di squadra intersettoriale tra tematiche urbanistiche, turistiche, produttive e ambientali. È importante valorizzare la nostra Provincia che ha bisogno del supporto e del lavoro di tutti".

