Al Parco delle dune costiere un progetto contro le specie aliene invasive

OSTUNI - Le specie aliene invasive sono specie vegetali o animali originarie di altre regioni geografiche volontariamente o accidentalmente introdotte sul nostro territorio, che, per la loro grande capacità riprodursi e propagarsi allo stato selvatico, costituiscono una delle principali causa di perdita di biodiversità, con gravi ripercussioni agli ecosistemi naturali ed ingenti danni economici. Il Parco delle dune costiere è impegnato attraverso il progetto "Life Diomedee" nell'attuazione di una serie di azioni finalizzate a individuare, censire ed espiantare quelle specie vegetali aliene invasive che costituiscono una minaccia per i preziosi habitat naturali presenti nelle aree dunali e retrodunali del sito di importanza comunitaria "Litorale brindisino", per poi sostituirle con specie vegetali proprie di quegli habitat.

"Life Diomedee", è progetto finanziato dal programma Life Natura dell'Unione Europea, di cui il Parco nazionale del Gargano è capofila e di cui sono partner anche il dipartimento di Biologia dell’Università di Bari, la società Nemo - Nature and environment management operators, e l'impresa sociale Patto Consulting, ha infatti l'obiettivo di contenere ed eliminare gli impatti provocati da alcune specie aliene invasive nel Parco nazionale Gargano e nel Parco regionale delle dune costiere eradicando specie in grado di diffondere e provocare impatti ecologici ed economici significativi.

Venerdì 3 giugno alle ore 17.00 il Parco regionale delle dune costiere, insieme all'Arif (Agenzia regionale delle foreste) della Puglia, organizza presso la "Casa del mare" un piccolo laboratorio teorico-pratico tenuto dal dottore forestale Ennio Santoro, finalizzato a riconoscere le specie vegetali aliene e a moltiplicare specie autoctone proprie degli habitat dunali e retrodunali del parco.

Durante l'incontro verranno anche illustrate le finalità e le azioni del progetto "Life Diomedee", nonché i risultati delle attività di censimento delle specie aliene censite all'interno del parco. Appuntamento quindi venerdì 3 giugno alle 17 alla “Casa del mare - Centro visite del parco” (ex Lido Stefhan, accanto a Lido Morelli), la partecipazione al laboratorio è gratuita. Per avere maggiori informazioni sul progetto Life Diomedee è possibile scrivere all'indirizzo mail life@diomedee.eu o visitare il sito www.diomedee.eu.