"Plastic Free", appuntamento a Torre Santa Sabina per la pulizia delle spiagge

Domenica 25 luglio, alle 18, è in programma il raduno dei partecipanti presso la località marina in via monte Bianco (fontana pubblica)

CAROVIGNO - Raccolta plastica dalla spiaggia nella marina di Carovigno. Domenica 25 luglio, alle 18, è in programma il raduno dei partecipanti presso Torre Santa Sabina in via monte Bianco (fontana pubblica). L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’Amministrazione comunale, oltre che con la partnership di Tua assicurazioni e Flowe.

Le “Raccolte” di Plastic Free sono occasioni per perseguire un duplice obiettivo: sensibilizzare i cittadini sul tema dell’invasione dei rifiuti plastici nell’ambiente, in particolare nei mari, e liberare la natura dagli stessi. L’organizzazione prevede protocolli d’intesa con le amministrazioni locali che si impegnano ad autorizzare le raccolte, a fornire sacchi per i rifiuti e a prelevare e avviare a smaltimento quanto raccolto. Con queste azioni, svolte in moltissime località italiane, si punta a dare nuova vita a piccoli e grandi angoli del Belpaese a volte trascurati.

Spesso questi eventi sono associati alla pulizia delle spiagge, ma in realtà possono svolgersi ovunque ce ne sia la necessità: dalle pinete ai bordi delle strade e lungo fiumi e torrenti. Partecipare, oltre che utile e appagante, è molto semplice. La partecipazione, ovviamente è libera e priva di obblighi. È sufficiente aderire all’evento iscrivendosi on-line al link: www.plasticfreeonlus.it/eventi/25lug-carovignotorresantasabina/

E poi presentarsi all’appuntamento armato di buona volontà e di un paio di guanti. Ancora meglio se si posseggono anche attrezzi specifici come una pinza telescopica per afferrare i rifiuti che si trovano. Generalmente una raccolta porta via solo un paio di ore della propria giornata e si conclude sempre con il momento delle foto scattate per documentare lo stato del luogo prescelto prima e dopo la raccolta dei rifiuti.

L’associazione, nata soltanto due anni fa ha già messo in campo molte iniziative lungo tutto lo Stivale. Anche la Puglia sta facendo la sua parte con le molte iniziative organizzate in tutte le province e che è possibile seguire sul sito ufficiale www.plasticfreeonlus.it.

Partecipa alla raccolta lungo tutta l'area costiera della frazione balneare di Carovigno, aiutaci a mantenere il nostro ambiente più' pulito e più sano per il futuro dei nostri figli. Domenica 25 luglio, punto di ritrovo: via Monte Bianco (fontana pubblica) Torre Santa Sabina. Raduno: ore 18; partenza: ore 18.30. Referente Plastic Free: Luigi Antelmi 327 2043672; Gabriele Ruggiero 3401288702 .