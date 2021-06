Plastic Free Brindisi, ancora una giornata di pulizia e tutela dell'ambiente

BRINDISI - L’associazione Plastic Free che ha già raccolto oltre 800 mila chilogrammi di plastica in tutta Italia, il 13 giugno ha organizzato più di 20 appuntamenti in contemporanea in tutta la regione Puglia, compresa la città di Brindisi dove Pamela Camposeo, Annasara Guadalupi e Dalila Cataldi le referenti di Brindisi, insieme ad un gruppo di volontari si sono occupati della pulizia della Diga e del Castello Alfonsino. L'evento è stato patrocinato dalla Regione Puglia, dal Comune di Brindisi con la collaborazione di molte realtà del territorio, quali: Molo 12, Vista Mare, Porticciolo Turistico, Brindisi Ostello Nautico. Partners: Flowe e Tua Assicurazioni.

"Questa manifestazione non ha avuto il solo scopo di pulire un luogo deturpato dalla popolazione - spiega Pamela Camposeo - ma un fatto personale, una guerra apertamente dichiarata a tutto ciò che inquina il nostro bel territorio, perché l'inquinamento è causa di numerose malattie e in famiglia abbiamo tutti un parente o amico che sempre più spesso si ammala o addirittura decede. Quindi è il momento di dire basta e fare qualcosa, sembrano frasi fatte, ma bisogna guardare in faccia la realtà e bisogna smettere di girarsi dall'altra parte quando qualcosa non va e farlo diventare 'normale'. Non dobbiamo assuefarci alle cose negative, dobbiamo agire. Viviamo in un territorio da cartolina, ma camminiamo su un cumulo di spazzatura. Brindisi ha bisogno di noi, perché Brindisi noi l'amiamo, la ripuliamo e non la sporchiamo."

Fino ad oggi i volontari hanno rimosso 836.977 chilogrammi di plastica e rifiuti dall'ambiente in tutta Italia. Un successo quello raggiunto da Plastic Free senza precedenti, un'associazione nata solo nel 2019 e che è ad oggi è diventata una vera e propria "missione", grazie al contributo di tantissimi iscritti e attivisti che ogni giorno, in tutta Italia, su spiagge, strade, marciapiedi e piazze inseguono un unico obiettivo: liberare il mondo dalla plastica. Tutto a beneficio del nostro Pianeta. Per chi volesse partecipare alle prossime iniziative o avere informazioni può contattare le referenti di Brindisi: Camposeo Pamela 3298491545, Dalila Cataldi 3914791009 e Annasara Guadalupi.