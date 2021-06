BRINDISI - Ultimi preparativi prima dell’inaugurazione del bosco Tommaseo, prevista per le ore 10.30. Una squadra dedicata di operatori della ditta Ecotecnica alle prime luci di oggi (sabato 12 giugno) ha ripulito da cumuli di foglie il canale per lo scolo delle acque che costeggia via Amerigo Vespucci, a ridosso del polmone Verde. Per mesi la ditta Multiservizi ha lavorato per rendere fruibile l’area, trasformandola in un vero e proprio bosco sul porto. Il sito sarà tenuto a battesimo dal sindaco Riccardo Rossi. Ci si accede dalla scalinata monumentale in via Amerigo Vespucci.

