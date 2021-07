Mesagne, grande partecipazione all’Appia Day: raccolti diversi sacchi di immondizia

MESAGNE- Successo per l’evento CleanAppia svoltosi sabato 17 luglio a Mesagne: tanta la partecipazione di singoli cittadini, di enti e associazioni che hanno dimostrato di avere a cuore il rispetto dell’ambiente e della storia.

Il progetto interregionale CleanAppia, che va da Brindisi a Roma e che ha come focus la pulizia della Regina Viarum e la sensibilizzazione alle tematiche ambientali, è patrocinato dalla Via Francigena e supportato dall’ Appia Day. Un lavoro di squadra che ha permesso di ripulire la Via Appia Antica nei pressi del Parco archeologico di Muro Tenente, il parco Baden Powel, l’ingresso di Mesagne Est e un tratto dell’Appia nei pressi di Brindisi.

“Grazie al Sindaco Toni Matarrelli e all’amministrazione comunale di Mesagne che ha appoggiato fortemente il nostro progetto, a Paride Santoro che ha coordinato l’azione con le associazioni sportive, al maestro Baglivo e alla sua Palestra New Marzial per aver aderito in massa all’iniziativa” dice Gianluca Parodi di Clean Up South coast che ha aderito all’Appia Day col progetto di pulizia della Via Appia.

“Grazie ad Annarita Vinci e all’Agesci Mesagne 2, ad Antonio Licciulli e ai Cicloamici, FIAB Mesagne e a Paolo Summa, al Salento fun park. Grazie a Carlos e agli amici di Unsaccodigenteconilsacco, ad Alessandro Barba e Puliamoilmarebrindisi alla cooperativa sociale “Il Faro”, al Comune di Brindisi ed Ecotecnica Srl Brindisi per il gradito e continuativo supporto nei clean-up sul territorio, grazie al Sai Mesagne coop Rinascita per la straordinaria partecipazione e grazie al Parco Archeologico di Muro Tenente per averci ospitato. Un grazie particolare al nostro gruppo che in questi mesi ha lavorato per il bene comune mettendo da parte gli impegni quotidiani, soprattutto a Carlo Molfetta, che si prodiga sempre e comunque mettendoci la faccia e le mani”.