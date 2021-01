Difesa dell'ambiente, i volontari di "Plastic Free" ripuliscono la Selva

SELVA DI FASANO - Ancora una giornata dedicata alla salvaguardia dell'ambiente e delle biodiversità grazie all'evento organizzato dall'associazione Plastic Free. Questa volta l'associazione è intervenuta nel polmone verde della frazione collinare della Selva, pulendo tutto il tratto panoramico della via delle giritoie, partendo da Hotel Miramonti, percorrendo gli 8 tornanti con vista mozzafiato su tutta la piana degli ulivi monumentali d'Egnazia, fino ad arrivare a valle nei pressi dell'ingresso dello zoo Safari.

L'ingente quantitativo di rifiuti è stato lasciato in tre punti differenti. I bustoni contengo interni d'auto, pezzi di carrozzerie e motori, pneumatici, quintali di vetro, plastica e tanta immondizia. "Tanto è stato fatto ma tantissimo c'è ancora da fare per il nostro ambiente - si legge in una nota dei volontari - grazie a chi c'era ma anche a chi non c'era ma ci è stato vicino anche con un messaggio, alla presidente dell'associazione "ProSelva" Rosanna Petruzzi che ci ha allietati con caffè e trecce, a "PugliAvventura".