"Settimana blu 2023": in programma una mostra, laboratori, e incontri con chi vive il mare

BRINDISI - In continuità con le edizioni precedenti, anche quest’anno l’Iiss Ferraris De Marco Valzani – Polo tecnico professionale “Messapia” ha aderito alle proposte di collaborazione pervenute da parte della capitaneria di porto di Brindisi aderendo alla “Settimana blu 2023 - Giornata del Mare e della cultura marinara”, attuando concretamente le azioni previste dal protocollo d’Intesa “Promuovere l’educazione ambientale con particolare riguardo alle risorse eco-sistemiche marino/costiere”, siglato tra Ministero dell’istruzione e del Merito, Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare e comando generale del corpo delle capitanerie di porto.

L’impegno che ha coinvolto studenti e docenti per l’edizione 2023 della “Settimana blu 2023", si esplicita in due giornate distinte:

Il 18 aprile, alle ore 10.00, presso la sede scolastica “Valzani”, in Viale Degli Studi, a San Pietro Vernotico, alla presenza del comandante della capitaneria di porto di Brindisi, Luigi Amitrano, sarà inaugurata la Mostra artistica “Vengo dal mare” con manufatti e oggettistica decorativa realizzati con materiali riciclati dai rifiuti “restituiti” dal Mare.

In quell’occasione saranno attivati laboratori di cittadinanza attiva con gli alunni delle classi 4^ e 5^ scuola primaria dell’Ic “Ruggero De Simone” e Ic “Valesium” di San Pietro Vernotico. La mostra sarà visitabile fino a venerdì 21 aprile dalle ore 9.00 alle 13.30.

Il giorno successivo, il 19 aprile, alle ore 10.00, presso l’Auditorium Massimo De Girolamo della sede scolastica “De Marco” in via N. Brandi 1 a Brindisi, si svolgerà una tavola rotonda dal titolo “Uomini e donne a tutela delle vite in mare”, in cui si discuterà sul ruolo della capitaneria di porto e della guardia di finanza di mare a tutela della vita in mare: dagli ecosistemi marini alle Aree marine protette alle operazioni di salvamento.

Dopo i saluti istituzionali dei dirigenti scolastici, Rita Ortenzia De Vito e Angela Citiolo, presente con gli alunni della classe 1^ Ic Paradiso-Tuturano sede “Mameli” di Brindisi, relazioneranno Luigi Amitrano, comandante capitaneria di Porto di Brindisi; il tenente. Leonardo Mossa, comandante sezione operativa navale guardia di finanza di Brindisi, Rocky Malatesta, presidente del Consorzio di gestione della riserva statale e Area marina protetta di Torre Guaceto.

A seguire gli studenti dell’Indirizzo Industria e artigianato per il Made in Italy, manutenzione sulle imbarcazioni da diporto, svolgeranno attività pratiche di peer tutoring con gli studenti dell’Ic “Mameli” nel laboratorio di Veleria e tappezzeria nautica, realizzando gadget con ritagli di vela per sensibilizzare sul riciclo e il riuso di materiali di scarto.

Esperta guida delle attività pratiche sarà Ines Montefusco, istruttrice di vela e portabandiera della squadra italiana ai campionati del mondo di match race femminile in Spagna, Svezia e Italia, oggi docente tecnico pratico del laboratorio “Messapia vela lab”.