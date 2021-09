Global Care Day: Wwf e LyondellBasell puliscono l'arenile del Castello Alfonsino

I dipendenti si impegnano volontariamente in giro nel Pianeta per realizzare progetti a favore delle comunità

BRINDISI - Per celebrare il Global Care Day, la giornata di volontariato e solidarietà, sabato 18 settembre, alle ore 9, i volontari del sito di Brindisi di LyondellBasell insieme al Wwf puliranno l’arenile antistante il Castello Alfonsino, per migliorare l’ambiente e conoscere il valore del territorio. Durante la giornata i volontari del Wwf saranno presenti per illustrare le loro attività con un momento di educazione ambientale rivolto a tutti i presenti.

Il Global Care Day è organizzato ogni anno in tutti i siti del mondo di LyondellBasell, da oltre vent’anni, e solo negli ultimi tre anni sono state offerte oltre 43mila e 200 ore di lavoro da parte dei dipendenti che si impegnano volontariamente in giro nel Pianeta per realizzare progetti a favore delle comunità. Inoltre, LyondellBasell, in qualità di membro fondatore dell’Alliance to End Plastic Waste, ha abbracciato la missione di ridurre gli impatti ambientali e per questo motivo anche il Global Care Day sarà dedicato all’ambiente, con attività di pulizia, di miglioramento delle aree verdi e/o piantumazione alberi.