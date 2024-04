Si avvicinano le elezioni europee: pubblicato il bando per gli scrutatori

BRINDISI - Nei giorni 8 e 9 giugno 2024 si torna al voto in occasione delle elezioni europee. Nella giornata odierna, 26 aprile, il Comune di Brindisi ha pubblicato l'avviso pubblico per la nomina degli scrutatori mediante sorteggio.

Il 50 percento sarà scelto tra coloro che avranno presentato istanza di disponibilità ad assumere detto incarico entro le ore 12 del 10 maggio 2024 e che siano in possesso dei requisiti previsti dal bando.

Il modello da consegnare per presentare la richiesta può essere scaricato dal sito del Comune di Brindisi o ritirato direttamente presso l'ufficio elettorale del medesimo Comune. Potrà essere consentita una sola domanda per ogni nucleo familiare.

Per presentare l'istanza è necessario essere regolarmente iscritti all’albo degli scrutatori del Comune di Brindisi, nonché avere un reddito lordo familiare da attestare con autocertificazione contenuta nell’istanza, per l’anno di imposta 2023, non superiore a 12.838,01 euro, elevato di 1.033 euro per ogni componente del nucleo familiare oltre il richiedente.

Il restante 50 percento degli scrutatori effettivi e tutti gli scrutatori sostituti, o percentuale maggiore in caso di insufficienza delle domande di cui al periodo precedente, verrà sorteggiato tra tutti gli iscritti all’albo.

Il sorteggio, la cui data sarà pubblicata sul sito on-line del Comune di Brindisi avverrà in seduta pubblica presso i locali dell’ufficio elettorale del Comune.

La domanda dovrà essere consegnata esclusivamente scegliendo una delle seguenti modalità:

- a mano presso l'ufficio protocollo del Comune di Brindisi (allegando copia del documento di identità);

- a mezzo posta elettronica certificata, in formato.pdf (allegando copia del documento di identità) al seguente indirizzo: servizidemografici@pec.comune.brindisi.it

Per ulteriori informazioni ed assistenza è possibile rivolgersi all’ufficio elettorale comunale al numero telefonico 0831 229 567 389.

