Barriere architettoniche negli edifici privati: un contributo per l'abbattimento

MESAGNE - La normativa vigente sulle disposizioni utili a favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, prevede la

concessione di contributi a fondo perduto in favore di soggetti con disabilità. Tali risorse devono essere impiegate nella realizzazione di lavori di adeguamento nelle rispettive abitazioni.

Chi può fare richiesta

Anche il Comune di Mesagne si è attrezzato per ricevere le domande. Queste ultime sono rivolte ai seguenti soggetti:

- Le persone disabili, che sostengono direttamente le spese per l'eliminazione delle barriere architettoniche;

- Coloro che hanno a carico soggetti disabili in quanto genitori o tutori;

- Le persone che sostengono le spese in qualità di proprietario dell'immobile o parente allo scopo di adattare l'alloggio in cui risiede la persona disabile;

- I condomini dove risiedano soggetti disabili, per le spese di adeguamento relative a parti comuni.

Come fare

La domanda per l'ottenimento del contributo nell'anno 2024 dovrà pervenire entro la data 1 marzo. L’esigibilità del beneficio rimane subordinata agli attesi finanziamenti ministeriali a valere sul Fondo speciale per l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati di cui all’articolo 10 della legge numero 13 del 1989.

La domanda per la concessione dei contributi deve essere presentata in marca da bollo e indirizzata al sindaco del Comune di Mesagne. I modelli per la richiesta sono disponibili presso l'ufficio servizi sociali e/o sul sito istituzionale del Comune.

Alla stessa devono essere allegati il certificato medico attestante l'handicap e la dichiarazione sostitutiva di certificazione dalla quale risulti che tali opere non sono esistenti nè in corso di esecuzione.

Per informazioni più dettagliate e chiarificatrici sarà possibile rivolgersi all'ufficio servizi sociali sito in Via Castello, 10. Contatto telefonico: 0831/732213.

Fonte: Comune di Mesagne