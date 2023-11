Dichiarazione di nascita a Brindisi: dove consegnarla e quali documenti servono

BRINDISI - La dichiarazione di nascita è una procedura obbligatoria che i genitori devono effettuare per ogni nuovo nato. È necessario renderla entro dieci giorni dalla nascita davanti all’ufficiale dello stato civile del Comune della madre o nel Comune ove è avvenuta la nascita. In alternativa, si può presentare entro tre giorni presso la direzione sanitaria dell’ospedale o casa di cura in cui è avvenuto il parto. In quest’ultimo caso, la dichiarazione è trasmessa direttamente all’ufficio di stato civile del Comune di residenza della madre o, su richiesta dei genitori, al Comune nel cui territorio è situata la struttura.

Se i genitori del bambino sono coniugati, la dichiarazione di nascita deve essere presentata da uno dei genitori unitamente all’attestazione di assistenza al parto rilasciata dal medico. Se invece i genitori non sono sposati, la denuncia di nascita deve essere presentata da entrambi i genitori.

All’atto della dichiarazione, i genitori attribuiscono al nuovo nato il nome che può essere composto da uno o più elementi onomastici, anche separati e non superiori a tre. Tutti gli elementi del nome dovranno essere riportati nelle certificazioni.

I documenti da presentare all'atto della dichiarazione sono sono due: la carta d'identità e l'attestazione di nascita. L'ufficio Stato civile per i servizi demografici è disponibile in materia di nascite dal lunedi al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00 presso Palazzo di Città in Piazza Matteotti 1. Per maggiori informazioni è possibile chiamare il numero 0831 229 293.