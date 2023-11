Ritiro del passaporto negli uffici postali: l'iniziativa arriva anche nel Brindisino

BRINDISI - Anche in alcuni Comuni della provincia di Brindisi, a partire dal prossimo mese di dicembre, sarà possibile ritirare il passaporto direttamente dagli uffici postali. Attività finora consentita esclusivamente recandosi presso la questura o nei commissariati di polizia.

L'iniziativa rientra nel progetto "Polis" di Poste Italiane e riguarderà i cittadini dei Comuni con meno di 15mila abitanti. Nel Brindisino attualmente sono dodici su venti: Cellino San Marco, Cisternino, Erchie, Latiano, Oria, San Donaci, San Michele Salentino, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico, Torchiarolo, Torre Santa Susanna e Villa Castelli.

La notizia è stata recentemente diffusa dal condirettore generale di Poste Italiane, Giuseppe Lasco, che si è soffermato sul progetto di creazione dello sportello unico digitale nei 7mila uffici postali ospitati nei Comuni interessati. “Il progetto Polis è l’immagine più bella che possiamo presentare quando diciamo che Poste Italiane coniuga il business e il supporto al sistema Paese” ha affermato.

“Al momento stiamo già erogando servizi dell’Inps, certificati anagrafici e giudiziari - ha continuato Lasco - A partire da dicembre anche l’ufficio postale potrà erogare il passaporto, mentre da febbraio rilasceremo le carte di identità elettroniche e i servizi dell’Agenzia delle entrate”.

Il passaporto è un documento indispensabile per chi vuole viaggiare fuori dai confini dell'Unione europea. Tranne che per alcune eccezioni come Turchia, Egitto e Tunisia (quest'ultima con alcune limitazioni), Paesi con i quali l'Italia ha stipulato degli accordi specifici. È altresì possibile recarsi nei territori oltremare di Francia, Spagna e Portogallo, formalmente compresi nell'apparato comunitario seppur geograficamente distanti.