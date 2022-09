Una domenica di elezioni: ecco come si vota per Camera e Senato

BRINDISI - Domenica 25 settembre si rinnova il parlamento, gli italiani sono chiamati al voto. I seggi sono aperti dalle 7 alle 23. Queste in programma sono le prime elezioni in cui si voterà per eleggere un'assemblea ridotta, in seguito al referendum costituzionale del 2020. Il numero dei deputati della Camera - quindi - passerà da 630 a 400. Quello dei senatori - invece - dai precedenti 315 sarà pari a 200. La legge elettorale attuale, chiamata Rosatellum, prevede un sistema elettorale misto: sia maggioritario (detto anche uninominale) che proporzionale.

Come funziona

Poco più di un terzo dei parlamentari sarà eletto in collegi uninominali: ciò vuol dire che otterrà il seggio solo il candidato più votato. Il resto verrà eletto con il sistema proporzionale, ovvero in base alle percentuali di voti ricevuti dai partiti. Ogni formazione politica, infatti, ha già presentato delle liste bloccate con i nomi dei candidati.

Arrivati al seggio: come si vota?

L'elettore riceverà due schede: una per la Camera dei deputati e l'altra per il Senato della Repubblica. In quest'ultimo caso - a differenza di prima - voteranno anche i cittadini che avranno compiuto almeno il diciottesimo anno di età (e non 25).

E' possibile segnare con una croce soltanto il nome del candidato/a della coalizione a cui si vuole assegnare la preferenza (il voto andrà automaticamente anche alla lista che lo/la supporta); e altrettanto possibile votare solo la lista, o entrambi i fattori.

Non è consentito il voto disgiunto: il segno che si andrà a lasciare dovrà essere coerente e non si potrà votere sia il candidato di una coalizione che una lista opposta.

I seggi saranno aperti dalle 7.00 alle 23.00. Gli elettori dovranno portare un documento d'identità valido e la tessera elettorale.