Asilo nido comunale: a Fasano aperte le iscrizioni per il turno pomeridiano

FASANO – È online il nuovo modulo per effettuare l'iscrizione dei bambini per il turno pomeridiano (dalle ore 15.00 alle ore 20.00) presso l’asilo nido comunale. Sarà possibile effettuare domanda fino al 11 novembre.

La domanda, scaricabile al seguente link (clicca qui), deve essere inviata obbligatoriamente via mail all’indirizzo iscrizioniasilonidofasano@gmail.com entro e non oltre l’11 novembre 2023 alle 23.59 in formato pdf.

Ai richiedenti sarà inviata una email di conferma dell’avvenuta ricezione recante il numero di protocollo interno, assegnato in ordine di arrivo, che non determina priorità per la graduatoria principale ma solo ai fini di una graduatoria suppletiva.

Non sarà possibile consegnare la domanda in formato cartaceo presso la sede dell’Asilo Nido Comunale.

Possono usufruire dell’Asilo Nido i bambini di età compresa tra i tredici e i trentasei mesi, che non abbiano maturato il diritto all’iscrizione nella scuola dell’infanzia e che siano:

• residenti nel Comune di Fasano o almeno uno dei genitori sia residente nel Comune di Fasano;

• non residenti che abbiano un genitore che presti attività lavorativa nel Comune di Fasano;

• non residenti i cui genitori non siano residenti nel Comune di Fasano ne? vi svolgono attività lavorativa, che saranno ammessi solo nel caso di disponibilità residua di posti;

• non possono presentare domanda gli utenti già frequentanti l’Asilo Nido Comunale;

I suddetti requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del presente bando.

Sono ammessi di diritto i bambini con certificazione di cui alla legge n. 104/92, purché in possesso dei requisiti di accesso e i bambini orfani di entrambi i genitori.

"Con l'avvio del doppio turno all'interno dell’Asilo Nido comunale – spiega l’assessore alle politiche sociali e dell'infanzia Cinzia Caroli - l'Amministrazione intende offrire un'ulteriore possibilità alle famiglie che abbiano la necessità organizzarsi rispetto al lavoro e alla gestione dei propri bambini. Questa ulteriore apertura consentirà ad altre famiglie, che non siano riuscite ad essere ammesse al nido comunale, di organizzare e gestire i propri bambini inserendoli in un contesto sicuro, accogliente e in cui tante professionalità si prenderanno cura dei piccoli promuovendo non solo accudimento ma crescita armonica tout court in una fase evolutiva che è estremamente delicata. Purtroppo siamo consapevoli che anche questo ulteriore potenziamento del servizio non potrà soddisfare tutte le richieste dei tanti genitori che ne abbiano bisogno e questo è un fenomeno che riguarda un po' tutta l'Italia, tuttavia a Fasano grazie ai fondi di Pnnr stiamo organizzando la realizzazione di un nuovo nido che certamente consentirà di soddisfare le tante richieste. Nel frattempo invito le famiglie che ne abbiano necessità o che possano magari organizzare il proprio lavoro in orario pomeridiano a sfruttare questa occasione e a presentare subito domanda nei tempi e modi indicati nel bando".

Con il presente bando si rendono disponibili 20 posti, di età compresa tra i tredici e i trentasei mesi cosi? distribuiti:

- Gruppo Semi Divezzi (da 13 a 23 mesi);

- Gruppo Divezzi (da 24 a 36 mesi);