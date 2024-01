Bonus psicologo 2024: chi può richiederlo e come fare

Il “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia”, chiamato comunemente Bonus psicologo, secondo quanto riferito dal Portale Insp è una misura ideata per sostenere le persone in condizione di ansia, stress, depressione e fragilità psicologica.

Si rivolge a tutti coloro che hanno avuto gravi ripercussioni psicologiche derivanti da molteplici cause, tra cui la crisi socio-economica, e che vogliono beneficiare di un percorso psicoterapeutico. Nata per contrastare gli effetti malsani della pandemia, la misura è stata comunque confermata anche per tutto il 2024 con una copertura finanziaria totale di 8 milioni di euro.

Al momento della presentazione della domanda, da effettuare rigorosamente online sul sito Inps, è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: residenza in Italia ed Isee in corso di validità non superiore a 50mila euro. Si accede al portale con identità Spid (almeno di Livello 2), Cie (Carta d’identità elettronica) e Cns (Carta nazionale dei servizi).

Non è ancora chiaro quando si potranno inoltrare le nuove richieste, dalle prime indiscrezioni si presuppone a partire dalla seconda metà di febbraio. Poi occorreranno 60 giorni di tempo per le erogazioni dei bonus.

Il contributo versato potrà arrivare fino ad un massimo di 1500 euro da spendere con un terapeuta qualificato per chi ha Isee sotto i 15mila euro. Spettano, invece, 1000 euro ha chi si trova nel range tra 15mila e 30mila. Infine, sono destinati massimo 500 euro per chi ha un reddito compreso tra i 30mila ed i 50mila euro. In ogni caso il limite di spesa è di 50 euro a seduta.