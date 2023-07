Fasano, al via le domande per il trasporto scolastico del prossimo anno

FASANO - Da lunedì prossimo, 17 luglio, i cittadini di Fasano interessati potranno inoltrare la domanda online per usufruire del servizio di trasporto scolastico per l’anno 2023/2024. Le istanze potranno essere compilate fino al 30 giugno 2024 tramite una delle seguenti modalità:

- Accedendo alla sezione denominata “Procedure online - disponibile il collegamento diretto al portale” presente sulla homepage del portale istituzionale del Comune di Fasano;

- Utilizzando l'apposito link destinato al servizio (cliccare qui per raggiungere il sito).

Per l’autenticazione e l’accesso al modulo di iscrizione online al servizio di trasporto scolastico, l’utente deve necessariamente utilizzare le proprie credenziali Spid o Cie.

Alla domanda occorre allegare una copia del documento di riconoscimento in corso di validità e l'attestazione Isee, anch'essa in corso di validità, per usufruire dell’esenzione o agevolazione del pagamento in forma ridotta.

Il pagamento del servizio può essere effettuato solo attraverso il servizio Pago Pa.

Per ulteriori informazioni su domande e modulistica è opportuno consultare il servizio pubblica istruzione e servizi scolastici ai seguenti recapiti.

Numero di telefono: 080/4394353

Indirizzo PEC: comunefasano@pec.rupar.puglia.it

e-mail istituzionale: pasquinadecarolis@comune.fasano.br.it

Orari di apertura al pubblico:

Martedì: 9.00 - 12.00

Mercoledì: 9.00 - 12.00

Giovedì: 9.00 - 12.00 e 16.00 - 17.30

Indirizzo: Piazza Ciaia, Fasano

Per recapito ufficio trasporto scolastico, considerare i seguenti contatti:

Numero di telefono: 3275881299

e-mail: robcaponio@libero.it