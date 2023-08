Fasano, riviste le tariffe dell'asilo nido comunale: "Vantaggi per le famiglie"

FASANO – L’amministrazione comunale, alla luce di un risparmio di spesa derivato da un minor cofinanziamento al Ciisaf (consorzio per l'integrazione e l'inclusione sociale ambito di Fasano) certificato in data 31 luglio, con delibera di giunta 269 di oggi (3 agosto), ha provveduto a calmierare ulteriormente i prezzi delle rette a carico delle famiglie con particolare attenzione alle fasce più deboli.

"Si ribadisce che l'impostazione per le fasce Isee resta ferma - spiega l’assessore alle politiche dell'infanzia, Cinzia Caroli - come ferma è la volontà politica di questa amministrazione di tutelare soprattutto le fasce con Isee più bassi ovvero fino a 25mila euro, fattore importantissimo, in quanto il novanta per cento delle famiglie che iscrivono i bambini al nido sono entro questa fascia".

"Con la delibera di giunta odierna, le tariffe vengono ulteriormente riviste a vantaggio delle famiglie utilizzando a questo scopo fondi destinati alla spesa sociale - si legge in una nota condivisa dal Comune di Fasano - con questa modalità si è riusciti ad abbassare le tariffe a carico delle famiglie con Isee fino a 25mila euto e progressivamente sulle altre fasce".

In dettaglio, le quote d’iscrizione a seconda della fascia Isee sono le seguenti:

- da 0 a 10mila euro la quota famiglia è di 272,00 euro;

- da 10mila a 25mila euro la quota famiglia è pari a 302,00 euro;

- da 25mila a 30mila euro la quota famiglia è di 347,00 euro;

- da 30mila a 40mila euro la quota famiglia è di 397,00 euro;

- oltre 40mila euro la quota famiglia è di 556,00.euro.

Tutte le quote d’iscrizione sono da intendersi al lordo di ulteriori bonus statali (ex- bonus Inps).

Si ricorda che la procedura per la compilazione e la consegna della domanda è indicata nel bando. La stessa deve essere inviata obbligatoriamente via mail all’indirizzo iscrizioniasilonidofasano@gmail.com entro e non oltre il 10 agosto 2023 alle 23.59 in formato pdf.