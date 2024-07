In estate si moltiplicano le formiche in casa: quali rimedi usare

Formiche in casa, lungo il battiscopa, nella cucina, in dispensa o addirittura in alcuni cassetti. Un vero e proprio incubo per molti, soprattutto per chi soffre di specifiche fobie. Si tratta di una circostanza più frequente in questo periodo estivo.

Ma niente paura, è possibile risolvere il problema grazie ad alcuni semplici rimedi naturali per allontanarle, innanzitutto prendendo alcuni accorgimenti adeguati.

Quando, invece, ci si trova davanti a colonie molto grandi e ostinate, sarà il caso di utilizzare rimedi chimici.

Prevenzione contro le formiche

- I cibi dolci: le formiche ne sono ghiotte come gli orsi per il miele. Dotate di olfatto molto potente, riescono ad avvertire gli odori anche dall'esterno. Attenzione, quindi, alle briciole di pane e dolci che vengono spesso lasciate in giro perché le formiche si introducono in casa sempre dall'esterno trovando dei passaggi magari attraverso le fessure degli infissi che non sono stati adeguatamente sigillati. Bisognerà setacciare e chiudete tutti i buchi.

Rimedi naturali

La menta, il caffè e l'aceto sono rimedi efficaci per tenere lontano le formiche. E' necessario mettete delle foglie sbriciolate di menta sui davanzali oppure vicino alle porte. Allo stesso modo, si riveleranno utili anche le bustine di tè alla menta da collocare, per esempio, nelle dispense.

Il caffè, invece, sarà molto utile per evitare che le formiche superino i punti d'accesso. Mescolati a del borotalco, i chicchi di caffè sono un ottimo repellente nei confronti di questi insetti.

Anche l'aceto con il suo odore pungente rappresenta un ottimo rimedio. Può essere infatti o disciolto in acqua insieme a qualche goccia di olio essenziale di limone e spruzzato tramite nebulizzatore, oppure può essere utilizzato per la pulizia del pavimento.

