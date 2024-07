Nuoto, equitazione e attività in mare: al via i laboratori estivi del Consorzio Br4

MESAGNE - Tornano i laboratori estivi organizzati dal Consorzio Br4. Rivolti ai beneficiari del servizio di integrazione scolastica specialistica, ai minori del servizio di assistenza educativa domiciliare e ai bambini con bisogni educativi speciali segnalati dai servizi sociali dei Comuni che costituiscono l’Ambito territoriale sociale, si terranno: dal 22 luglio al 26 luglio presso "Feelgood" a Cellino San Marco; ad attenderli, i piccoli troveranno giochi all’aperto, di squadra e in piscina, attività sportive di calcetto e pallavolo; dal 29 luglio al 2 agosto, presso la zona del porto della città di Brindisi, i bambini saranno guidati da operatori specializzati a svolgere attività interne ed esterne alle imbarcazioni ed escursioni in mare con laboratori a cura della Cooperativa “Socioculturale”; dal 26 agosto al 30 agosto, presso “Acqua2O Aps equitazione e riabilitazione equestre”, i minori saranno protagonisti di attività a contatto con la natura, a tu per tu con il magico mondo dei cavalli.

“Un’esperienza che si rinnova per qualità e varietà di anno in anno, confermando una continuità educativa che fa leva sui principi di inclusione dei minori con disabilità o con bisogni speciali, bambini e ragazzi che sono destinatari dei servizi erogati dal Consorzio BR4 durante il periodo scolastico, e non solo, anche attraverso il coinvolgimento in attività extracurriculari”, dichiara il Presidente del Consorzio, dott. Antonio Calabrese.

Tutte le informazioni relative alla partecipazione ai laboratori estivi sono disponibili sul sito del Consorzio, all’indirizzo www.ambitomesagne.it.

Contatti

Ufficio di Piano del Consorzio Br4, via Eugenio Santacesaria 7 a Mesagne; numero di telefono 0831.779207, email info@ambitomesagne.it - consorzio@pec.ambitomesagne.it; servizi sociali 9 Comuni dell’Ats Br 4: Cellino San Marco, Erchie, Latiano, Mesagne, San Pancrazio Salentino, San Donaci, San Pietro Vernotico, Torchiarolo, Torre Santa Susanna.

