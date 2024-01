Servizio civile universale: nuovo bando a Mesagne per la selezione di due giovani

MESAGNE - C’è tempo fino alle ore 14 del 15 febbraio per partecipare alla selezione del Servizio civile universale. L’associazione LabTs (laboratorio del terzo settore), con sede a Mesagne presso l’ex Convento dei Cappuccini in via Reali di Bulgaria, seleziona due giovani volontari da impegnare nel programma "Al servizio dei territori". Obiettivo del progetto, denominato “L’orizzonte dei diritti” è quello di realizzare un percorso volto a diffondere, in particolare tra i giovani ma non solo, una cultura della partecipazione e della cittadinanza responsabile, attraverso momenti di confronto sui temi dei diritti e dell’educazione alla pace.

Il bando è rivolto a giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni. La durata dell’impegno è di dodici mesi, per circa venti ore settimanali su cinque giorni alla settimana per complessive 1.145 ore annue e un assegno netto mensile pari a 507,30 euro.

Le domande devono pervenire esclusivamente attraverso la piattaforma "Domande on line (Dol)" raggiungibile tramite computer, tablet e smartphone all’apposito indirizzo.

Nello specifico, i due volontari si occuperanno principalmente di diffondere una cultura della partecipazione e della cittadinanza attiva e responsabile attraverso contatti con gli istituti scolastici, il coinvolgimento delle associazioni, l’animazione territoriale e l’orientamento al volontariato.

Inoltre, affiancheranno l’associazione nelle proprie iniziative ed eventi tesi a promuovere il volontariato sul territorio e nelle attività di animazione partecipazione presso la propria sede, l’ex Convento dei Cappuccini in Mesagne.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti sulle procedure per candidarsi si può contattare la segreteria dell’associazione nella persona di Teresa Bellarosa all'indirizzo e-mail segreteria@laboratorioterzosettore.it.

