Agenzia delle entrate e riscossione: al via la selezione per 470 addetti

Al via la selezione nazionale per l’assunzione a tempo indeterminato di 470 addetti nell'Agenzia delle entrate-Riscossione.

Le figure professionali richieste svolgeranno attività operative di carattere giuridico, economico, tecnico e amministrativo, finalizzate al recupero e alla tutela dei crediti affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione da parte degli Enti impositori.

Le candidature dovranno essere presentate online entro il 10 settembre 2024. I dettagli e i requisiti per la partecipazione sono contenuti nell'avviso di selezione

pubblicato sul sito dell'Agenzia.

Chi può partecipare

Gli interessati a presentare la domanda di partecipazione dovranno rispondere ai seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana o di uno degli stati membri Ue, ovvero la disponibilità del diritto di soggiorno;

- pieno godimento dei diritti civili e politici riferito al Paese di cittadinanza;

- non essere stati licenziati per giusta causa dall'ente o dalle società nello stesso confluite e non aver tenuto altri comportamenti incompatibili con le funzioni pubbliche svolte da Agenzia delle entrate-Riscossione;

- non aver esercitato poteri autoritativi e negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni.

Titoli di studio necessari

- laurea triennale (L) nelle seguenti classi di laurea o titolo equiparato: scienze dei servizi giuridici (L-14); scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione (L-16); scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36); scienze economiche (L-33); scienze dell’economia e della gestione aziendale (L-18);

- in alternativa: diploma di laurea in giurisprudenza, scienze Politiche, economia e commercio, conseguito secondo l’ordinamento di studi previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999 (n. 509), o titolo equipollente per legge;

- oppure: laurea specialistica o magistrale equiparata ai suddetti diplomi di laurea secondo quanto stabilito dal decreto interministeriale del 9 luglio 2009.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui