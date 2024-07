Incremento occupazione turismo: pubblicato il bando per 19 nuovi Ncc

FASANO - Il Comune di Fasano ha pubblicato in data odierna, 11 luglio, il bando per rilasciare 19 nuove autorizzazioni di noleggio autovettura con conducente (Ncc). Un settore fermo da quattro anni in virtù di un decreto del ministero competente, che aveva di fatto congelato la possibilità per i Comuni di indire i bandi, in attesa di definire le caratteristiche tecniche del “Foglio di servizio elettronico”. Questo decreto però, lo scorso marzo è stato annullato dal Tar Lazio.

A fine giugno, decaduti i termini in cui il governo o il consiglio di Stato avrebbero potuto presentare opposizione alla sentenza del Tar, l’Amministrazione comunale di Fasano si è adoperata per preparare ed indire il bando, risultando tra i primi comuni della regione Puglia ad adoperarsi per un settore, importantissimo per l’attività turistica del territorio, purtroppo in stato di stallo da troppi anni.

"Grazie a questo bando per 19 nuove autorizzazioni Ncc – dice il sindaco Francesco Zaccaria –, siamo orgogliosi di essere tra i primi comuni in Puglia ad aver sbloccato una situazione penalizzante per un settore, quello dei servizi di trasporto con conducente, che è di vitale importanza per il sistema turistico locale, e che porterà nuove opportunità di lavoro e di crescita nel territorio, oltre a migliorare la qualità dell’offerta turistica. Questo importante risultato è il frutto di un lavoro partito alcuni anni fa, e che oggi finalmente da i suoi frutti tangibili. Un lavoro corale per il quale ringrazio il consigliere delegato Franco Mastro, l’assessore Giuseppe Galeota e l’ufficio attività produttive guidato da Beba Caldarazzo".

"La nostra città è tra le prime in Italia a sbloccare una situazione di stallo che perdurava da quattro anni a livello governativo - dice l’assessore alle Attività Produttive Giuseppe Galeota–. Questo importante traguardo rappresenta un passo significativo verso lo sviluppo e la modernizzazione del nostro territorio, offrendo nuove opportunità economiche e migliorando la qualità dei servizi di mobilità per cittadini e visitatori. Desidero esprimere un sentito ringraziamento al consigliere Mastro e all'ufficio Suap, nella persona della dirigente Beba Caldarazzo, per l'impegno profuso nell'attenta e scrupolosa attività di ricognizione svolta negli ultimi anni. Invitiamo tutti gli interessati a prendere visione del bando e a partecipare attivamente a questa opportunità che contribuirà a rendere Fasano una città ancora più dinamica e accogliente".

Saranno prese in considerazione le domande pervenute entro il quarantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul bollettino ufficiale della Regione Puglia.

