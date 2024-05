Accesso ai servizi d'integrazione scolastica: al via le richieste delle famiglie

BRINDISI - Al via le procedure per l’accesso ai servizi d’integrazione scolastica per l’anno scolastico 2024-2025, programmati per favorire il diritto allo studio dei minori con disabilità psico-fisiche o sensoriali, residenti nel territorio provinciale.

I servizi di integrazione scolastica, nello specifico, sono relativi a:

- trasporto scolastico assistito per studenti disabili gravi frequentanti le scuole medie superiori di competenza della Provincia di Brindisi e residenti in uno dei 20 Comuni dell'ente;

- integrazione scolastica per studenti disabili gravi frequentanti le scuole medie superiori e residenti in uno dei 20 Comuni del territorio provinciale;

- assistenza specialistica alla comunicazione per gli studenti disabili sensoriali frequentanti le scuole di ogni ordine e grado, residenti in uno dei 20 Comuni.

L’accesso ai servizi deve essere effettuato necessariamente sulla piattaforma dell’ente attiva a partire da oggi, lunedì 6 maggio.

Le richieste a cura delle famiglie devono essere presentate entro il 15 giugno circa: il termine di scadenza non è perentorio, ma è funzionale all’organizzazione dei servizi.

Oltre tale termine, soprattutto per il trasporto scolastico assistito, le istanze potranno essere prese in considerazione compatibilmente con le risorse finanziarie programmate e con le linee di percorrenza già organizzate.

Per l’accesso online è necessario disporre di:

- Spid del richiedente (genitore, tutore o curatore richiedente l'accesso ai servizi provinciali dell’integrazione scolastica);

- numero di telefono (genitore, tutore o curatore richiedente l'accesso).

Al fine della compilazione della domanda, il genitore, tutore o curatore richiedente l'accesso dovrà disporre diella relativa certificazione di grave disabilità.

La Provincia, dopo aver assicurato la presa in carico di tutti gli utenti in possesso della certificazione, nel limite della disponibilità delle risorse, potrà prendere in carico ulteriori alunni disabili, così come da linee guida della Regione Puglia.

Lo staff dell'ente provinciale del Segretariato sociale sono a disposizione per fornire ogni necessaria assistenza tecnica e supporto per l'invio delle domande, previo appuntamento, da prendere negli orari di servizio, contattando i referenti ai seguenti numeri: 0831-565450, 0831-565464, 0831-565117, 0831-565269.

Ulteriori informazioni potranno essere acquisite consultando il sito del servizio di integrazione scolastica.

