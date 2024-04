Ostuni: pubblicato il bando per l'iscrizione all'asilo nido comunale

OSTUNI - La società cooperativa sociale “Raggio di sole Onlus”, gestore dell’asilo nido comunale di Ostuni ubicato in Largo Bianchieri, ha reso noto che sino al 20 maggio 2024 sono aperte le iscrizioni per la frequenza all'asilo per i bambini compresi nella fascia d’età dai tre mesi ai tre anni.

Calendraio e orari

Il servizio sarà attivo per il periodo dal 3 settembre 2024 al 31 luglio 2025 secondo i seguenti orari:

- part time dalle 7.30 alle 13.30, dal lunedì al sabato;

- full time dalle 7.30 alle 16.00, dal lunedì al venerdì. Il sabato tra le 7.30 e le 13.30.

Il nido osserverà il seguente calendario delle chiusure: 2 novembre 2024; 23-24-31 dicembre 2024; 3 febbraio 2025; 18-19 aprile 2025.

Come presentare la domanda

L'asilo nido comunale potrà accogliere 60 bambini distinti in sezione per lattanti, semidivezzi e divezzi. Suddetto bando viene espletato al fine di raccogliere 40 richieste d’iscrizione, mentre la restante parte sarà riservata a coloro che presenteranno domanda di “buoni di servizio”.

La domanda di ammissione al nido può essere presentata per i bambini di Ostuni con almeno uno dei due genitori residente nella Città Bianca. Le richieste dei genitori non residenti nel medesimo Comune, invece, saranno poste in coda alla graduatoria e prese eventualmente in considerazione solo se quelle accolte precedentemente non dovessero risultare sufficienti a coprire i posti disponibili.

Le madri in stato di gravidanza possono presentare l'istanza purché la data presunta del parto (dimostrata mediante produzione di certificazione medica) sia compresa entro il 31 maggio.

Sono ammessi di diritto all'anno educativo, previa presentazione di regolare domanda:

- i bambini già frequentanti l'asilo nido comunale nell'anno educativo precedente per almeno 8 mesi anche non continuativi se ammessi dall'inizio dell’anno scolastico, 6 mesi anche non continuativi se ammessi entro il 31 dicembre e 4 mesi continuativi se ammessi entro il 31 marzo;

- i bambini con certificazione di cui alla legge n. 104/92, purché residenti nel Comune di Ostuni;

- i bambini orfani di entrambi i genitori.

Il modulo relativo alla domanda di ammissione potrà essere scaricato dai seguenti siti: www.comune.ostuni.br.it e pagina facebook Cooperativa sociale raggio di sole – Onlus.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui