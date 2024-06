Padiglione scuola “Passante” sarà riconvertito: nuovo asilo nido a San Vito

SAN VITO DEI NORMANNI - La città di San Vito dei Normanni avrà un nuovo asilo nido. Dai fondi Pnrr, infatti, giunge un finanziamento di 720mila euro per riconvertire l’ex padiglione B della scuola primaria “Mons. Passante”.

L’istanza di adesione all’avviso pubblico del 15 maggio scorso, riguardante il nuovo Piano asili nido da finanziare nell’ambito del Pnrr, è stata accolta e, quindi, l’ex padiglione B della scuola primaria “Mons. Passante” di via Padre Bronte sarà riconvertito a sede di un nuovo asilo nido.

Il sito individuato rientra perfettamente nelle indicazioni previste nell’avviso pubblico che aveva la finalità di «consentire la riconversione di edifici pubblici non già destinati ad asilo nido.

"Questo importante intervento finanziato da fondi Pnrr andrà ad ampliare notevolmente l’offerta per le famiglie sanvitesi - afferma il sindaco Silvana Errico -. Investire sugli asili nido –aggiunge – è una scelta fondamentale sia per i percorsi di crescita delle più piccole e dei più piccoli, ma anche per sostenere le libere scelte delle famiglie e la natalità. Un modo – dice ancora il sindaco – per incoraggiare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale. Il nuovo progetto avrà lo scopo di riconvertire uno spazio della scuola primaria attualmente inutilizzato con la finalità di realizzare un polo educativo completo per la prima fascia d’età".

