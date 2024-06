Libri di testo 2024-25: al via le domande per la fornitura gratuita

BRINDISI - Anche per l’anno scolastico 2024/2025 potranno essere presentate le istanze per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e dei sussidi didattici delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online sul portale del servizio studio in Puglia alla sezione “Libri di testo a.s. 2024/2025”. Il beneficio è riservato agli studenti che frequentano le istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado, residenti nei comuni pugliesi e con un Isee non superiore a 11 mila euro. Il limite dell’Isee è elevato a 14 mila euro nel caso di famiglie numerose con tre o più figli.

I termini per la presentazione delle domande sono ripartiti in due finestre temporali: la prima è già partita e si chiuderà alle ore 12 del 31 luglio; la seconda partirà alle ore 12 del 5 settembre e si chiuderà alle ore 12 del 16 settembre.

Il contributo sarà erogato tramite rimborso diretto. Pertanto, in fase di compilazione dell'istanza, il genitore richiedente dovrà indicare il proprio codice Iban personale, pena l'esclusione dal riparto. Inoltre, entro il 15 novembre dovranno essere consegnati presso l’ufficio Istruzione i documenti che attestano l’acquisto dei libri di testo (per esempio scontrini, fatture, rendiconti a firma del cartolibraio, e così via).

Al fine della compilazione della domanda sarà possibile ricevere assistenza dall’help desk, al numero di telefono 080 8807404 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle 16 alle 18), scrivendo all’indirizzo di posta elettronica assistenza@studioinpuglia.regione.puglia.it e chat online.

