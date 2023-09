Come ordinare i libri scolastici a prezzi scontati ed averli a casa in 24 ore

Secondo quanto deciso dalla Regione, le scuole in Puglia ricominceranno il prossimo 14 settembre per poi terminare il 7 giugno 2024. Come ogni anno, alunni e genitori stanno già pensando ai libri di testo da acquistare. Un'operazione per niente immediata e che spesso comporta dei costi ingenti. Proprio per ciò, Amazon ha messo a disposizione un servizio online che con pochi click può far arrivare comodamente a casa tutti i libri e l'occorrente necessario, senza rischiare di dimenticare qualche titolo.

Come fare

Per molte famiglie il costo annuale per i libri può arrivare fino a 500 euro. Ma niente paura, risparmiare ordinando online dei testi nuovi è possibile. Ecco la procedura da seguire.

1. Cliccare sul banner Acquista i libri scolastici della tua classe con pochi click. Qui sarà possibile scegliere anche altro materiale scolastico: cancelleria, zaini, elettronica, moda.

2. Dopo aver scelto la voce "libri di testo", selezionare la Puglia come regione d’appartenenza.

3. Selezionare in seguito la provincia, quindi Brindisi.

4. Selezionate la località/il comune.

5. Scegliete il tipo di scuola, quindi elementari, medie o superiori, in questo caso le medie.

A questo punto comparirà un elenco di scuole presenti sul territorio, quindi selezionate la scuola a cui è iscritto il proprio figlio/figlia.

6. Ora non resta che cliccare sulla classe e sulla sezione frequentata.

7. Una volta concluse tutte le operazioni, comparirà l'elenco dei libri di testo in adozione per il nuovo anno scolastico da cui è possibile sempre spuntare quelli che già si hanno o che non interessano.

8. Confermato l’ordine, nel giro di poco tempo si potranno ricevere comodamente a casa tutti i volumi che accompagneranno i ragazzi per tutto il nuovo anno scolastico.