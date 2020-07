Centri autorizzati assistenza fiscale (Caaf) e Caf: indirizzi delle sedi a Brindisi

Non tutti i cittadini sanno che esistono due tipi di Caf (i centri di assistenza fiscale): Caaf significa "Centro autorizzato di assistenza fiscale". Caf sta per "Centro di assistenza fiscale". Possono prestare assistenza fiscale solo i centri che ne fanno richiesta al ministero dell'Economia e delle Finanze. Tra tutti questi centri, soltanto quelli che hanno i requisiti richiesti vengono iscritti nell'Albo dei centri di assistenza fiscale.

I Caaf, come quelli della Cisl, della Uil e dalla Cgil, sono strutture sindacali dei lavoratori dipendenti e pensionati e strutture territoriali da esse delegate, oppure associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, istituite da almeno dieci anni. Sono sportelli istituiti per aiutare lavoratori e pensionati a risolvere i problemi e le incombenze di natura fiscale. Problemi e incombenze che con una normativa come quella italiana, che muta di anno in anno e diviene sempre più complessa, sono spesso difficilmente gestibili dal singolo. L'asse portante del servizio è costituito dall'attività di consulenza per la compilazione della dichiarazione annuale dei redditi.

I Caf sono invece formati da soggetti legalmente abilitati alla professione di avvocato, consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere e perito commerciale, regolarmente iscritti ai rispettivi albi professionali. Per legge i Caf devono costituirsi nella forma di società di capitali, designare un proprio responsabile e avere come oggetto sociale lo svolgimento delle attività di assistenza fiscale.

Caaf Cgil a Brindisi

Via P. Togliatti, 52 Brindisi

Telefono: 0831 515796

Email: brindisi@caafcgilpuglia.it

Caf Cisl

Indirizzo: Via Palmiro Togliatti, 82

Telefono: 0831 514744

Uil

Indirizzo: Corso Umberto I, 85

Telefono: 0831 523572