Bonus trasporti attivo anche nel 2023: ecco come richiederlo

Anche per il 2023, così come l'anno precedente, i beneficiari potranno richiedere il bonus trasporti. A confermare la notizia, il decreto legge dello scorso 14 gennaio, in cui sono state definite le misure per i ruitori dei servizi di trasporto pubblico.

In cosa consiste il bonus? Si tratta di un credito di 60 euro messo a disposizione per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale, interregionale e nazionale.

Potranno usufruirne tutte le persone che nel corso del 2022 avranno conseguito un reddito complessivo lordo non superiore alla cifra totale di 20.000 euro. Ma come fare? Semplicemente, è necessario presentare la domanda online, per mezzo dell'apposito portale internet.

Il bonus si può chiedere per sé stessi o per un beneficiario minorenne a carico. Il richiedente deve accedere con Spid o Carta d'identità elettronica (Cie) e indicare il codice fiscale del beneficiario. Dunque, i genitori potranno facilmente inoltrare la domanda per i propri figli minorenni.

E' opportuno evidenziare che il buono avrà valore nominativo, e quindi sarà utilizzabile per comprare un solo abbonamento per i trasporti di seconda classe o per il livello standard nell'ambito ferroviario (sul sito di Trenitalia).

Il sostegno, dunque, dovrà essere utilizzato acquistando un abbonamento, entro il mese solare di emissione, che potrà iniziare la sua validità anche in un periodo successivo.

Quella appena descritta - insomma - è una misura utile per tutti i pendolari alle prese, non solo con gli aumenti comuni dei prezzi, ma anche con le importanti spese di trasporto, spesso in aumento a loro volta. Doveroso, dunque, rinnovare un'iniziativa già proposta e sfruttata nel recente passato da molti cittadini.