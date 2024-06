Troppi piccioni vicino casa: come contrastare il problema

MESAGNE - I piccioni sono spesso degli animali indesiderati, la cui presenza sul balcone o nel giardino di casa è un problema che interessa molte persone. La questione non riguarda solamente la città Capoluogo ma ormai anche i Comuni della provincia.

Si tratta di una circostanza non del tutto piacevole, perché questo animale, in quanto volatile, è spesso associato alla sporcizia; quindi, la sua permanenza nei dintorni dell'area esterna-domestica è vista come un peso. Senza considerare, inoltre, che c'è chi soffre di specifiche fobie in merito, che renderebbero tale "convivenza" non solo infelice, ma un vero e proprio incubo.

La situazione a Mesagne

Colonie di piccioni sono state avvistate a Mesagne, una presenza che si lega ad aspetti igienico-sanitari e a possibili danni a edifici e monumenti: con l’obiettivo di prevenire e contrastare il problema, il Comune di Mesagne ha attivato il servizio di falconeria.

Gli interventi di allontanamento potranno essere richiesti direttamente dai cittadini chiamando al numero 320.8445805 o inviando una mail all’indirizzo ecologicalbirdstop@yahoo.com.

Una iniziativa simile recentemente è stata intrapresa a San Michele Salentino. Qui l'Amministrazione comunale ha constatato "la numerosa presenza dei piccioni ha creato nel tempo problemi significativi, compresi danni agli edifici pubblici e privati, rischi per la salute umana dovuti alla trasmissione di malattie e parassiti, nonché il degrado estetico delle aree urbane a causa delle deiezioni degli uccelli".

