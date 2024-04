Torna l'appuntamento "In bici con Alice": indicazioni per la viabilità

FASANO – Torna anche quest'anno, organizzata dalla Polisport Ciclo Club e dalla Uisp - Sportpertutti, con il patrocinio del Comune di Fasano, la ciclopasseggiata "In bici con Alice", dedicata alla ragazza che ha perso la vita proprio in sella alla sua bici, travolta da un’auto che transitava con il semaforo rosso.

L'evento si svolgerà domenica 21 aprile, quando centinaia di appassionati su due ruote si ritroveranno in piazza Ciaia a Fasano a partire dalle ore 9, per partecipare a questa importante iniziativa benefica e solidale: l'occasione, infatti, sarà utile anche per conoscere il valore della donazione degli organi e, nel caso, esprimere seduta stante il proprio consenso alla donazione, compilando e firmando l'atto olografo al banchetto dell'Aido.

Il programma

A partire dalle ore 10.00 e fino al termine della manifestazione, con ordinanza della Polizia Locale, è decretata la sospensione temporanea della circolazione del traffico veicolare contestualmente al transito dei partecipanti, lungo le seguenti strade del territorio comunale: Piazza Ciaia, Corso Vittorio Emanuele, Via De Sanctis, Corso Perrini, Via S. Francesco, Viale della Resistenza, Via Giardinelli, Via Gravinella, S.C. Gravinella, Via Virgilio, Viale Unità d’Italia, Via Naz. Dei Trulli, P. le Moro, Via San Francesco, Via Carlo Alberto.

La ciclopasseggiata raggiungerà Masseria Villa Verde dove ci sarà un ristoro per i partecipanti, che rientreranno poi in piazza Ciaia per il sorteggio finale dei premi messi in palio dai commercianti fasanesi.

