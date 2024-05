Anche a Brindisi panorama mozzafiato regalato dalla super tempesta solare

Nella foto scattata da Arianna Fersino l'Aurora Boreale avvistata sulla Diga di Punta Riso a Brindisi nella notte del 10 maggio alle ore 00:24. Un fenomeno straordinario avvistato soprattutto nelle regioni settentrionali.

Come si legge su 3Bmeteo.com "l'aurora polare, comunemente nota come aurora boreale nell'emisfero settentrionale e aurora australe nell'emisfero meridionale, è causata dall'interazione tra particelle cariche, principalmente protoni ed elettroni, provenienti dal vento solare e il campo magnetico terrestre (magnetosfera). Quando queste particelle cariche vengono intrappolate e accelerate lungo le linee del campo magnetico terrestre, esse collidono con gli atomi e le molecole nell'atmosfera superiore, eccitandoli e producendo una serie di emissioni luminose. Queste emissioni sono tipicamente osservabili nelle regioni polari, dove il campo magnetico della Terra converge verso i poli magnetici, assumendo colorazioni tipiche che vanno dal verde, blu sino ad arrivare al viola, rosso".

***

