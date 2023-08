Brindisi da cartolina, il cielo rosa si riflette sul porto

Come già raccontato ieri (9 agosto), uno spettacolo incredibile si è verificato in prossimità della notte di San Lorenzo. Le coste pugliesi si sono tinte di un rosa particolare, che ha coinvolto l'attenzione dei bagnanti presenti in spiaggia all'ora del tramonto. La foto di oggi è stata scattata da una lettrice, Simona, nel porto interno di Brindisi.

***

Gentili lettori, con questa rubrica BrindisiReport intende raccontare il territorio brindisino attraverso i vostri occhi. Dalle bellezze naturali, ai piatti tipici, passando dai monumenti e spaccati di vita quotidiana. Armatevi di obiettivo e inviate le vostre foto che siano al mare, in campagna, in casa o a spasso per i borghi e le bellezze cittadine a redazione@brindisireport.it. Possibilmente accompagnate lo scatto da una piccola descrizione sul luogo e se volete nome e cognome dell’autore. P.S. Le foto saranno sottoposte a valutazione da parte della redazione di BrindisiReport. La e-mail varrà come autorizzazione.