Avvolti da uno stormo: lo spettacolare scatto

Ha sempre un fascino particolare lo spettacolo regalato dagli stormi di uccelli, soprattutto quando te li ritrovi di fronte mentre sei alla guida della tua auto, come capitato ad Alessia Carrozzo, l'autrice di questo scatto, sulla strada che collega Brindisi a San Pietro Vernotico.

Gentili lettori, con questa rubrica BrindisiReport intende raccontare il territorio brindisino attraverso i vostri occhi. Dalle bellezze naturali, ai piatti tipici, passando dai monumenti e spaccati di vita quotidiana. Armatevi di obiettivo e inviate le vostre foto che siano al mare, in campagna, in casa o a spasso per i borghi e le bellezze cittadine a redazione@brindisireport.it.

Possibilmente accompagnate lo scatto da una piccola descrizione sul luogo e se volete nome e cognome dell’autore.

P.S. Le foto saranno sottoposte a valutazione da parte della redazione di BrindisiReport. La e-mail varrà come autorizzazione.