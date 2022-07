Le piscine naturali di Punta Penne: mare piatto, nonostante la tramontana

BRINDISI - Una tregua dalla calura estiva, almeno per qualche giorno, senza rinunciare al bagno domenicale nonostante la tramontana. Nello scatto del giorno di un nostro lettore le piscine naturale a Punta Penne.

